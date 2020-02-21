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تزوجت من يوسف شعبان وأوصت بعدم إقامة عزاء لها.. معلومات لا تعرفها عن الراحلة سهام فتحي
الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:57 ص
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فايقة محمد عادل
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة سهام فتحي، التي قدمت العديد من الأدوار الثانوية ولكنها لم تحظى بالشهرة التي تستحقها ولكن وجهها معروف بين محبي وعاشقي السينما
ويستعرض "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن الراحلة سهام فتحي..
- ولدت في 13 مارس 1936 وحصلت على دبلوم ثانوي فني.
- يعد مشوارها حافلًا بالنجاحات الفنية حيث شاركت في أعمال درامية مميزة منها مسلسل "يوميات ونيس"، "رأفت الهجان"، "لن أعيش في جلباب أبي".
- مسلسل "رأفت الهجان" أشهر أدوارها حيث جسدت دور مندوبة المخابرات العامة المصرية وتمثل دور الغرام علي النجم الراحل محمود عبدالعزيز لمراقبة تحركاته وحمايته من الوقوع في شباك المخابرات
- شاركت بعدد من الأعمال المحفورة في ذاكرة السينما من أشهر أفلامها الباب المفتوح مع فاتن حمامة وصالح سليم وبتاعة الجرايد مع نعيمة عاكف
- ساهمت بالعديد من الأعمال المسرحية أهمها مسرحية لعبة السعادة مع الفنان القدير أحمد بدير
- يعد مشوارها حافلًا بالنجاحات الفنية حيث شاركت في أعمال درامية مميزة منها مسلسل "يوميات ونيس"، "رأفت الهجان"، "لن أعيش في جلباب أبي".
- مسلسل "رأفت الهجان" أشهر أدوارها حيث جسدت دور مندوبة المخابرات العامة المصرية وتمثل دور الغرام علي النجم الراحل محمود عبدالعزيز لمراقبة تحركاته وحمايته من الوقوع في شباك المخابرات
- شاركت بعدد من الأعمال المحفورة في ذاكرة السينما من أشهر أفلامها الباب المفتوح مع فاتن حمامة وصالح سليم وبتاعة الجرايد مع نعيمة عاكف
- ساهمت بالعديد من الأعمال المسرحية أهمها مسرحية لعبة السعادة مع الفنان القدير أحمد بدير
- تزوجت من الفنان يوسف شعبان وكانت الزوجة الثانية له بعد الأميرة نادية ابنة الأميرة فوزية فؤاد الأول ونتيجة انفصالها عنه، انعزلت عن الناس وأخفت تفاصيل حياتها الشخصية عن الإعلام.
- توفيت في 21 فبراير 2018 عن عمر يناهز 85 عامًا بعد صراع طويل مع المرض
- لم يتم إقامة جنازة أو عزاء يحضره الفنانين لأنها قد أوصت بعدم إقامة عزاء لها طالبة من الجميع أن يتم دفنها بهدوء.
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