تزوجت من يوسف شعبان وأوصت بعدم إقامة عزاء لها.. معلومات لا تعرفها عن الراحلة سهام فتحي



- يعد مشوارها حافلًا بالنجاحات الفنية حيث شاركت في أعمال درامية مميزة منها مسلسل "يوميات ونيس"، "رأفت الهجان"، "لن أعيش في جلباب أبي".



- مسلسل "رأفت الهجان" أشهر أدوارها حيث جسدت دور مندوبة المخابرات العامة المصرية وتمثل دور الغرام علي النجم الراحل محمود عبدالعزيز لمراقبة تحركاته وحمايته من الوقوع في شباك المخابرات



- شاركت بعدد من الأعمال المحفورة في ذاكرة السينما من أشهر أفلامها الباب المفتوح مع فاتن حمامة وصالح سليم وبتاعة الجرايد مع نعيمة عاكف



- ساهمت بالعديد من الأعمال المسرحية أهمها مسرحية لعبة السعادة مع الفنان القدير أحمد بدير





- تزوجت من الفنان يوسف شعبان وكانت الزوجة الثانية له بعد الأميرة نادية ابنة الأميرة فوزية فؤاد الأول ونتيجة انفصالها عنه، انعزلت عن الناس وأخفت تفاصيل حياتها الشخصية عن الإعلام.

- توفيت في 21 فبراير 2018 عن عمر يناهز 85 عامًا بعد صراع طويل مع المرض



- لم يتم إقامة جنازة أو عزاء يحضره الفنانين لأنها قد أوصت بعدم إقامة عزاء لها طالبة من الجميع أن يتم دفنها بهدوء.



- ولدت في 13 مارس 1936 وحصلت على دبلوم ثانوي فني.