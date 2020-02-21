Advertisements
Advertisements
Advertisements

الطيران المدني السوري يكشف عن خطة مطار حلب المستقبلية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:17 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
Advertisements
قال المدير العام للطيران المدني السوري،  باسم منصور إنه تم تحرير مطار حلب بالكامل من قبضة الإرهابيين، وتم تأمينه بالكامل وتأمين الملاحة الجوية بشكل كامل.

وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية لفضائية " TeN"، أنه تم إعادة تأهيل المطار بشكل كامل، ومتابعة تجهيزات سلامة الطيران، وأصبح بقدرة استعابية كبيرة تصل إلى 2.5 مليون مسافر سنويًا، ومجهزًا بأحدث التجهيزات، لافتًا إلى أن محيط المطار تحرر بالكامل من قبل الجيش السوري.

وأشار  المدير العام للطيران المدني السوري إلى أن المطار يعمل به شركتين طيران هما: "السورية للطيران" و"أجنحة الشام"، وهما مرتبطتان مع عدد من محطات الخليج بشكل كامل، وجاهزتان لتسيير كافة الرحلات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مطار حلب سلامة الطيران الطيران السوري

أخبار تهمك

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي الأسبق: كهربا "مقلب"

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. شبورة ورياح مثيرة للأتربة

منذ ساعة الا ربع

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

كارلوس: يختار أفضل لاعب في قمة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ حوالي 9 ساعات

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ يوم

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري مستمرة

منذ حوالي 4 ساعات

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الطيران: حريصون على خروج منتدى شباب العالم بشكل لائق

الطيران المدني السعودي يبدأ بتشغيل الرحلات الداخلية بمطار جدة منتصف 2019

وزيرا الطيران والسياحة يشهدان التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الدولي

الصين تعلن عن افتتاح مطار بكين الجديد بتكلفة 63 مليار دولار

تقاعد رئيس "طيران الإمارات" بحلول يونيو 2020

"الطيران المدني" تعلن بدء مرحلة التشغيل التجريبي لمطار عرعر الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:32 م

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

12:08 ص

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

09:11 م

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

02:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status