الطيران المدني السوري يكشف عن خطة مطار حلب المستقبلية

قال المدير العام للطيران المدني السوري، باسم منصور إنه تم تحرير مطار حلب بالكامل من قبضة الإرهابيين، وتم تأمينه بالكامل وتأمين الملاحة الجوية بشكل كامل.



وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية لفضائية " TeN"، أنه تم إعادة تأهيل المطار بشكل كامل، ومتابعة تجهيزات سلامة الطيران، وأصبح بقدرة استعابية كبيرة تصل إلى 2.5 مليون مسافر سنويًا، ومجهزًا بأحدث التجهيزات، لافتًا إلى أن محيط المطار تحرر بالكامل من قبل الجيش السوري.



وأشار المدير العام للطيران المدني السوري إلى أن المطار يعمل به شركتين طيران هما: "السورية للطيران" و"أجنحة الشام"، وهما مرتبطتان مع عدد من محطات الخليج بشكل كامل، وجاهزتان لتسيير كافة الرحلات.