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مصطفي كامل: أؤيد هاني شاكر في عدم قبول أي إسفاف

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:18 ص
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مصطفى كامل وحسن شاكوش
مصطفى كامل وحسن شاكوش
مروة عبدالعزيز
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قال الفنان مصطفي كامل إنه ليس مع منع أغاني المهرجانات على الإطلاق ولا مع التأييد على الإطلاق.

وأضاف "كامل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ربع "دستة ستات"، الذي يعرض على فضائية "المحور": "نحن أمام ظاهرة انتشرت انتشار النار في الهشيم، وابتدت تدخل بيوتنا، أنا ما كنتش أعرف حسن شاكوش إلا في حفلة عيد الحب.. وسمعت الأغنية بتاعته ولاقيتها في منتهي القبول بس مش هقول إنه مطرب فذ بس هو بيغني كويس".

وتابع كامل: "طالما المطرب جيد واجتمع عليه الناس، يجب علينا تقويمه.. فشاكوش وأصدقائه لديهم استعداد تام ليقرأوا بعدم تكرار الإسفاف، وأنا مع الفنان هاني شاكر في عدم قبول أي إسفاف".
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الكلمات المفتاحية

منع المهرجانات مصطفى كامل حسن شاكوش

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