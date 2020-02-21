مصطفي كامل: أؤيد هاني شاكر في عدم قبول أي إسفاف



وأضاف "كامل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ربع "دستة ستات"، الذي يعرض على فضائية "المحور": "نحن أمام ظاهرة انتشرت انتشار النار في الهشيم، وابتدت تدخل بيوتنا، أنا ما كنتش أعرف حسن شاكوش إلا في حفلة عيد الحب.. وسمعت الأغنية بتاعته ولاقيتها في منتهي القبول بس مش هقول إنه مطرب فذ بس هو بيغني كويس".



وتابع كامل: "طالما المطرب جيد واجتمع عليه الناس، يجب علينا تقويمه.. فشاكوش وأصدقائه لديهم استعداد تام ليقرأوا بعدم تكرار الإسفاف، وأنا مع الفنان هاني شاكر في عدم قبول أي إسفاف".

قال الفنان مصطفي كامل إنه ليس مع منع أغاني المهرجانات على الإطلاق ولا مع التأييد على الإطلاق.