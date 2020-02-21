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كل ما تريد معرفته عن مباراة بايرن ميونخ وبادربورن في الدوري الألماني

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:44 ص
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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
محمد الدمتناوي
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يستعد فريق بايرن ميونخ، لمواجهة نادي بادربورن، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري الألماني الممتاز.


وتقام مباراة بايرن ميونخ وبادربورن على أرضية ملعب أليانز أرينا.


موعد مباراة بايرن ميونخ وبادربورن في الدوري الألماني

تقام مباراة بايرن ميونخ ضد نظيره بادربورن، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات.


القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبادربورن في الدوري الألماني

وتذاع مباراة بايرن ميونخ ضد نظيره بادربورن عبر قناة Bein Sport hd 5.


ومن المتوقع ان يدخل البايرن اللقاء بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنيامين بافارد- دافيد ألابا- جيروم بواتينج- ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميج- تياجو ألكانترا

خط الهجوم:سيرج جنابري- توماس مولر- ليون جوريتسكا- روبرت ليفاندوفسكي.


ترتيب الفريقين في جدول الدوري الألماني الممتاز

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد بادربورن في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 16 نقطة.
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