أول تعلق من مدرب مانسشتر يونايتد بعد التعادل أمام كلوب بروج بالدوري الاوربي

علق النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في تصريحات لموقع النادي الرسمي علي تعادل فريقه أمام نظيره نادي كلوب بروج بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة الدوري الاوربي.







تعرف علي ما قاله مدرب مانسشتر يونايتد بعد المباراة:



قال سولشير:" الطقس كان صعبًا أرضية الملعب كانت صعبة أيضًا، الكرة سريعة للغاية، لذلك كان يمكن أن يحدث أي شيء وسجلنا الهدف.





كان أنتوني رائعًا، سجل هدفًا جيدًا جدًا، هدفًا بمجهود فرديًا، وعمل بجد من أجل ربح الكرة عنه والتسجيل، لذلك نحن سعداء بذلك، لكننا نعرف أنه يمكننا اللعب بشكل أفضل هناك أشياء كثيرة في هذا الهدف يمكننا أن ننظر إليها. بالطبع لا يمكننا إيقاف اللعب عندما يكون هناك ركلة مرمى.









من الواضح أنها كانت ركنية لصالحنا، وكان ينبغي أن تكون، وكانت الكرة تدور عندما ركلها. بصرف النظر عن ذلك، يجب أن نحذر هذه التمريرة الطويلة.









كرة القدم هي لعبة الأخطاء، لقد ارتكبنا خطأ هناك واستقبلنا هدفًا، لكننا سجلنا من خطئهم، والتعادل 1-1 أفضل من التعادل 0-0".





وأضاف مدرب مانشستر يونايتد:" كان هناك مباراة يوم الإثنين ثم في مباراة يوم الخميس ثم قليل من الاستشفاء وهناك مباراة مرة أخرى يوم الأحد، لذلك عليك التفكير في الصورة الأكبر، وليس مباراة واحدة فقط.





لقد اتخذنا القرارات التي اتخذناها ولدينا نتيجة جيدة خارج ملعبنا، يجب أن نعود إلى ملعب أولد ترافورد، وإذا أرادوا الفوز، فيجب عليهم تسجيل أكثر من هدف، لذلك نحن نتطلع إلى لقاء يوم الخميس".