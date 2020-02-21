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مانشستر سيتي يفاوض اليويفا لتجميد عقوبته

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:14 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى للتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) من أجل تجميد عقوبته بعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسمين المقبلين.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مانشستر سيتي تلقى صدمة قوية في نهاية الأسبوع الماضي بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحرمانه من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية تبلغ قيمتها 30 مليون يورو وذلك بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف وحقوق الرعاية.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن المحامين في النادي الإنجليزي يحاولون التفاوض من أجل تجميد العقوبة بشكل مؤقت للصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ذلك يأتي لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بالقضية بالمحكمة الرياضية (كاس) والتي يسعى من خلالها المان سيتي تقديم المستندات الكافية لإسقاط كافة التهم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ذلك يتزامن ذلك مع تأكيد فيران سوريانو مدير التسويق في مانشستر سيتي للموقع الرسمي للنادي بأن التهم غير صحيحة موضحًا سلامة الموقف المالي لحامل لقب الدوري الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن سوريانو قال في حديثه أن مالك مانشستر سيتي لم يقم بوضع أي أموال بطرق غير مشروعة بخزينة النادي وفقاً لما تنص عليه الاتهامات الموجهة ضده.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أكد أكثر من مرة حتى الآن عدم رغبته في الرحيل عن الفريق نافياً كل الأنباء المنتشرة حول سعيه لخوض تجربة أخرى بعيداً عن ملعب الاتحاد.
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