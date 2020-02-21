ريهام سعيد تهنئ جمهور الزمالك بعد تتويج ناديهم بكأس السوبر المصري (ڤيديو)





وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة تهنئة لجمهور الزمالك بعد فوزه بكأس السوبر المصري، حيث نشرت ريهام فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلقت قائلة: "برافو برافو الزمالك وبرافو أبو ظبي وبرافو الجمهور المصري"، ولاقى الفيديو إعجابات الجمور الذي شكر ريهام سعيد، مبديًا فرحته بالفوز.على صعيد آخر كانت محكمة جنح الجيزة قد قضت مؤخرا ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، مُقدمة برنامج "صبايا"- سابقًا- على فضائية الحياة، من اتهامها بـ"إهانة مرضى السمنة".وقال دفاع ريهام سعيد: "لم يتوافر ركنى الصفة والمصلحة التي تتطلبهما الدعوى المدنية، وانتفاء الركن المادى لعدم تحديد أي شخص بالعبارات التي وردت في حلقة (مرضى السمنة)"، مستدركًا: "هناك حق للمذيعة في النقد بحكم وظيفتها معتبراً تلك الدعوي ملفقة