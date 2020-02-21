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برامج علاج مريض الإدمان من البداية حتي النهاية (فيديو)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:58 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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كشف الدكتور محمود عيد، المشرف العام على المركز الوطني لعلاج الإدمان، التابع للقوات المسلحة، عن بروتوكول علاج مريض الإدمان، لافتًا إلى أن المريض الذي يعمل وليس لديه وقت عليه الالتحاق بالعيادات الخارجية في جلسات أسبوعية.

وأضاف "عيد" خلال لقاءه ببرنامج "صوت الناس" الذي يعرض على فضائية "المحور": "بعد مرور 21 يومًا على المريض وأثبت التحليل سلبية المخدرات بجسمه يتم إلحاقه ببرنامج آخر ألا وهو الرعاية النهارية، ويكون هذا البرنامج به متابعة أدق تفاصيل المريض، وخلال هذا البرنامج يتم تنظيم جلسات له ولأسرته أو المسؤول عنه".

وتابع المشرف العام على المركز الوطني لعلاج الإدمان: "يتم المتابعة مع هذا المريض مرتين أو ثلاثة في الأسبوع ثم يلتحق بالأقسام الداخلية للمستشفى التي يتم العلاج فيها عن طريق "الديتوكس" وهي إزالة السموم من داخل الجسم، ثم ينتقل إلى مرحلة التأهيل الأولى، وهي 21 يومًا ويوجد بها رياضة وجانبًا روحانيًا عن طريق واعظ ديني حسب ديانته".
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الكلمات المفتاحية

برامج علاج الإدمان الوطني لعلاج الإدمان المخدرات

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