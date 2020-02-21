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عاجل.. تطور جديد في عدد وفيات "كورونا"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:54 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 2233 حالة، في الصين، بعد أن سجلت 115 حالة وفاة جديدة في إقليم "هوبي"، الذي بدأ منه انتشار الفيروس، وذلك كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس عدد الوفيات الصين

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