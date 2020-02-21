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تطيب رفات المتنيح القمص ميخائيل البحيرى بدير المحرق

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:23 ص
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تطييب رفات القمص ميخائيل البحيري
تطييب رفات القمص ميخائيل البحيري
حازم رفعت
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قام الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير القديسة العذراء مريم (المحرق)، للأقباط الأرثوذكس، أمس الخميس، بعمل حنوط لتطيب رفات القمص ميخائيل البحيري، بمشاركة مجمع رهبان الدير.

جاء ذلك بمناسبة تذكار رحيل القمص ميخائيل البحيري، أحد شيوخ رهبان الدير المحرق في أوائل القرن الماضي.

ولد ميخائيل فى عام 1847 م ببلدة إشنين النصارى في مركز مغاغة، بمحافظة المنيا من أبوين تقيين وكان أبوه فلاحًا، وكان هو وزوجته من الأتقياء المحبيين للرب يسوع، فربياه تربية دينية فشب في بيت يسود فيه الحب والسلام، خاصة وأن قريته كلها لها تاريخ عظيم فى المسيحية بمصر، ورحل عن عالمنا في عام١٩٢٣عن عمر يناهز ٧٦ عاما.

وفي عام ١٩٩١ تم نقل رفاته المقدسة، بحضور 13 أسقف، من مقبرة رؤساء الدير أسفل المعمودية بكنيسة مارجرجس بالدير المحرق إلى المقصورة الخاصة به فى صحن نفس الكنيسة، كما تم نقل جزءًا من رفاته إلى كنيسة مارجرجس في إشنين النصارى يوم 22 فبراير عام 1991 م.
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الكلمات المفتاحية

ميخائيل البحيري دير المحرق تطييب رفات

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