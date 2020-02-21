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تامر أمين: "فوز الزمالك بالسوبر" مش قادرة تطلع من لساني

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:52 ص
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تامر أمين
تامر أمين
كساب أحمد
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علق الإعلامي تامر أمين، على فوز الزمالك بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي 4-3، قائلًا: " كلمة فوز الزمالك بالسوبر مش قادرة تطلع من لساني.. قدر الله وما شاء فعل".

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن نجم المباراة هو "أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، الموضوعية تقتضي تحية نادي الزمالك، ألف مبروك لنادي الزمالك".

ولفت إلى أن الزمالك، حصل من المباراة على ما يريده، والأهلي في رأيه كان مستحوذًا بشكل كامل خلال الشوط الأول، والشوط الثاني كان مستحوذًا على المباراة بنسبة 50%"، معقبًا: "عشان تعرفوا إني قلبي أبيض، وعشان خاطر عيون الزمالكوية، هغمض عيني واسد وداني وهذيع يا تيشيرت العمر يا أبيض".
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الكلمات المفتاحية

فوز الزمالك السوبر المصرى الزمالك

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