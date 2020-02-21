حقيقة غضب جورج سيدهم من سمير غانم.. وتفاصيل مرضه

قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما: إن الفنان جورج سيدهم، رغم معاناته من المرض لمدة 20 عامًا، إلا أن الابتسامة لم تفارق وجهه.



وتابع "دنيال"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن "سيدهم" مشلول من الجزء اليمين بالكامل، وجالس على كرسي متحرك، وهذا أمر ليس سهلًا، مشيرًأ إلى أن "سيدهم" ما زال واعٍ بكل الأشخاص، وكريم جدًا.



ولفت إلى أن "سيدهم" لم يتحدث على أنه غاضب من الفنان سمير غانم، لأنه لم يسأل عنه، ولكن من الطبيعي أن يحزن أي إنسان، بسبب عدم سؤال أصدقائه عنه.

