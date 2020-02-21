Advertisements
Advertisements
Advertisements

حقيقة غضب جورج سيدهم من سمير غانم.. وتفاصيل مرضه

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:01 ص
Advertisements
جورج سيدهم
جورج سيدهم
كساب أحمد
Advertisements
قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما: إن الفنان جورج سيدهم، رغم معاناته من المرض لمدة 20 عامًا، إلا أن الابتسامة لم تفارق وجهه.

وتابع "دنيال"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن "سيدهم" مشلول من الجزء اليمين بالكامل، وجالس على كرسي متحرك، وهذا أمر ليس سهلًا، مشيرًأ إلى أن "سيدهم" ما زال واعٍ بكل الأشخاص، وكريم جدًا.

ولفت إلى أن "سيدهم" لم يتحدث على أنه غاضب من الفنان سمير غانم، لأنه لم يسأل عنه، ولكن من الطبيعي أن يحزن أي إنسان، بسبب عدم سؤال أصدقائه عنه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شلل رباعي سمير غانم جورج سيدهم بطرس دانيال

أخبار تهمك

ميسي يحدد موعد مغادرته لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ نصف ساعة

برشلونة يقترب من التعاقد مع موهبة أياكس

منذ ساعة و 28 دقيقة

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 18 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ حوالي 11 ساعة

4 نجوم كبار مرشحين لخلافة بنزيمة في ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري مستمرة

منذ حوالي 6 ساعات

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي الأسبق: كهربا "مقلب"

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

07:57 ص

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

11:32 م

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

12:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status