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مصطفى بكري يزف بشرى لعمال التشجير

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:50 ص
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
كساب أحمد
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قال الإعلامي مصطفى بكري: إن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أخبره بأن الإجراءات تجري على قدم وساق، للانتهاء من توصية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بحل أزمة تعيين عمال التشجير.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلاد"، مساء الخميس، أن وزير المالية، سيبحث فكرة تخلي بعض عمال التشجير عن معاش تكافل وكرامة، مقابل ضمهم إلى من يشملهم قرار رئيس الوزراء الخاص بتعين عمال التشجير.

وفي سياق آخر، قال "بكري": إن المستشار عمر مروان وزير العدل، نفى له صحة ما أشيع بشأن خفض سن معاش القضاة لـ65 عامًا، مؤكدًا أن هذه الأخبار مجرد شائعات، وليس لها أي علاقة بالصحة.
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الكلمات المفتاحية

معاش القضاة مصطفى بكري عمال التشجير التشجير

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