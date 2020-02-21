شاهد.. ضرب باسم سمرة لـ محمد رمضان في أحد الأفراح الشعبية.. والأول يكشف الحقيقة كاملة (فيديو)

وأكد سمرة، في تصريحات صحفية، أن الفرح كان مليء بالناس وحدث تدافع من أجل مصافحتهم، مؤكدًا أنه لم يقصد ذلك

وكل ما يشاع حول هذا الأمر عاري تمامًا عن الصحة.