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شاهد.. ضرب باسم سمرة لـ محمد رمضان في أحد الأفراح الشعبية.. والأول يكشف الحقيقة كاملة (فيديو)
الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:43 ص
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلالها الفنان باسم سمرة وهو يدفع زميله الفنان محمد رمضان بقوة في أحد الأفراح الشعبية.
وتفاجئ رمضان، خلال الفيديو بالموقف، أثناء غنائه فيما لم يبادر سمرة، بالاعتذار من جانبه وهو ما فسره البعض بوجود خلاف بين النجمين.
وأكد سمرة، في تصريحات صحفية، أن الفرح كان مليء بالناس وحدث تدافع من أجل مصافحتهم، مؤكدًا أنه لم يقصد ذلك وكل ما يشاع حول هذا الأمر عاري تمامًا عن الصحة.
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