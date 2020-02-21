بعد فوز الزمالك ببطولة "السوبر".. هاني شاكر: "كنت متوقع أن ده مش يوم الأهلي"









وأشار إلى أن نادي الأهلي قدم مباراة بمستوى عالي اليوم قدم نادي "الزمالك".



وأضافت" أن نادي لم يظهر مثلما قدم أمام الترجي، رغم ذلك بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي حسيت إن الزمالك هيكسب وانه مش يوم الأهلي٬ والحمد لله فى النهاية بالفوز بلقب السوبر المصري".













أعرب الفنان هاني شاكر، عن سعادته بفوز نادي الزمالك، ببطولة السوبر على غريمة نادي الأهلي، عن طريق ركلات الترجيح.وقال هاني شاكر، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "البريمو" إنه كان يقرأ القرآن أثناء مشاهدة ركلات الترجيح فى مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.