"الوطني لعلاج الإدمان" يكشف عن أخطر مراحل التعافي

قال الدكتور محمود عيد، المشرف العام على المركز الوطني لعلاج الإدمان، التابع للقوات المسلحة، إن إستراتيجية العلاج تتم وفق بيئة العمل داخل المؤسسات العلاجية.



وأضاف "عيد" خلال لقاءه ببرنامج "صوت الناس" الذي يعرض على فضائية "المحور": "بعض المؤسسات تتبني نظام ورش العمل والبعض الآخر يتبني التأهيل الأمر يتحدد حسب طبيعة الشخص والمجتمع العلاجي الذي يتواجد فيه فالمركز يمتلك أكثر من برنامج علاجي يتم تفاصيل هذه البرامج وفقا للمريض".



وتابع المشرف العام على المركز الوطني لعلاج الإدمان : "زمن البرنامج العلاجي يتحدد بـ70 يومًا"، لافتًا إلى أن أسوأ مرحلة يصل إليها مريض الإدمان تسمى بـ"القاع"، ويوجد أكثر من برنامج علاجي وفقًا للظروف المختلفة للمريض".