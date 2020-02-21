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حازم إمام يكشف السر في فوز الزمالك بالسوبر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:21 ص
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السوبر المصري
السوبر المصري
الفجر الرياضي
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أكد حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، والمحلل الفني بقنوات «أون سبورت»، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، هو سبب الخسارة أمام الزمالك اليوم، الخميس في السوبر المحلي.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «فايلر بدأ اللقاء بتشكيل خاطئ وتبديلاته جاءت متأخرة مما سهل الأمور نسبيا على الزمالك في المباراة».

وأضاف نجم الزمالك الأسبق: «كما ان فايلر أخطأ في الدفع بجيرالدو، ومن الجيد أنه لم يدفع بوليد سليمان، فهو لاعب ذو خبرة ولديه شخصية تظهر في المباريات الكبيرة».

وأتم: «الانتصارات في الدوري المصري تداري على أخطاء فايلر، ولاعبو الأهلي يسعفونه، بعكس ما حدث في مباراة اليوم».

وتُوج الزمالك بقلب كأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، عقب التغلب على الأهلي بركلات الترجيح 4-3، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل السلبي.
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