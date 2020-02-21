الخطايا العشر لفايلر .. التي منحت لقب السوبر للزمالك





حسم الزمالك لقب السوبر أمام منافسه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم بملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي عاصمة الإمارات، والذي انتهى وقته الأصلي بالتعادل السلبي.





وسادت حالة من الغضب بين جماهير الأهلي بعد الهزيمة، حيث ألقت بأصابع الإتهام نحو مدرب الفريق رينيه فايلر، ونصبته المسئول الأول عن الهزيمة.





من جانبه، إستحق فايلر لوم جماهير الأهلي، حيث أضاع فوزاً وبطولة كانت في المتناول أمام الزمالك، وقام قبل وأثناء المباراة بإرتكاب بعض الأخطاء، وهي على النحو التالي:





1- عدم دراسة المنافس



كان على فايلر أن يعى جيداً أن الزمالك الذي واجهه أمس مختلف تماماً عن الفريق الذي هزمه في سبتمبر الماضي شكلاً ومضموناً.





2- الإنسياق لأسلوب لعب الزمالك



نجح كارتيرون مدرب الزمالك في إستدراج فايلر لركلات الترجيح التي تتساوى فيها الرؤوس ويلعب خلالها الحظ دوراً أساسياً.





3- عدم تصدير ضغوط للزمالك



يعد الزمالك صاحب الضغوط الأقل في المباراة، حيث توج مؤخراً ببطولة السوبر الأفريقي، وخسارته في مباراة الأهلي كانت ستكون أمراً ليس كارثياً، لكن فايلر إستسلم للزمالك بسذاجة كبيرة، لا سيما في الشوط الثاني.





4- عدم حسم المباراة في الشوط الأول



رغم قوة الزمالك الحالي، إلا أن الأهلي تسيد الشوط الأول بشكل كبير، وفشل في حسم المباراة مبكراً، كما فعل في المباراو الأولى.





5- لماذا جيرالدو ؟



تحدثت التقارير قبل المباراة عن مفاجأة من فايلر، لكنها كانت مفاجأة سلبية، حيث إعتاد الجميع على جيرالدو في دور البديل، وفشل في تسجيل هدفاً، كان كفيلاً بتحويل المباراة لمسار آخر.





6- التأخر في التبديلات



سيتفهم الجميع فكرة قيام فايلر بأولى تبديلاته في الدقيقة 70 إذا كان هناك أشواطاً إضافية، لكن ما معنى قيام فايلر بذلك دون وجود أشواط إضافية؟ بالتأكيد تفكيره في ركلات الترجيح.





7- وليد سليمان



كان يجب أن يكون له دوراً في المباراة، بسبب خبرته الكبيرة في مثل تلك المواجهات، بالإضافة لتمرسه في ركلات الترجيح، التي إستحوذت على تفكير فايلر عوضاً عن كيفية حسم اللقاء.





8- تغيير الشحات



رغم أنه لم يكن في قمة مستواه، إلا أن سحب حسين الشحات أعطى قبلة الحياة لظهير الزمالك محمد عبد الشافي، والذي قدم هديتين للأهلي فشل في تحويلهما لأهداف.





9- لماذا هاني



اختار فايلر الثلاثي الأول بعناية شديدة لتنفيذ ركلات الترجيح، وهم عمرو السولية ومحمود متولي وعلي معلول، لكن ماذا عن محمد هاني أحد اقل لاعبي الأهلي في المباراة، والذي لا يمتلك حساسية التسديد على المرمى.