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"أبشروا يا أهل جدة الكرام".. أيتن عامر تكشف مفاجأة لجمهور "عطل فني"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:14 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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تحرص الفنانة أيتن عامر التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأعلنت أيتن، تخصيص مقاعد اضافية للجمهور لعرض مسرحيتها "عطل فني"، كما وجهت كلمة للجمهور السعودي قائلة: "أبشروا يا اهل جدة الكرام".

مسرحية "عطل فني" وشارك فيها عدد من نجوم الفن منهم، أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، إسماعيل فرغلي، نشوي مصطفي

وشاركت الفنانة آيتن عامر، في بطولة مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم، محمد رجب، دينا فؤاد، عبير صبرى، هبة مجدي، محمود حجازى، إيهاب فهمي، محمد عز.


"أبشروا يا أهل جدة الكرام".. أيتن عامر تكشف مفاجأة لجمهور "عطل فني"
"أبشروا يا أهل جدة الكرام".. أيتن عامر تكشف مفاجأة لجمهور "عطل فني"
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الكلمات المفتاحية

منوعات مسرح فن عطل فني ايتن عامر

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