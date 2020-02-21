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مليار جنيه.. تفاصيل نجاح الداخلية في كشف أكبر قضية غسيل أموال

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:07 ص
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وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
أمنية فوزي
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علق العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، على نجاح وزارة الداخلية في الكشف عن أكبر قضية غسيل أموال، بهيئة البريد بقيمة تتجاوز المليار جنيه، قائلًا: إنها قضية معقدة جدًا، وتحير كل أجهزة الأمن على مستوى العالم.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن كل فرق العمل التابعة لوزارة الداخلية تعمل على أعلى مستوى، و"نحن أمام قضية كبيرة جدًا، وأرقامها غير مسبوقة".

وتابع أن "نحن أمام عمل متميز، وضربة استباقية مهمة جدًا، وجهد ونجاح إضافي للجهاز الأمني".

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وزارة الداخلية غسيل أموال الداخلية أكبر قضية غسيل أموال

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