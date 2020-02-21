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زيزو: احتفالنا مع الجماهير في المطار سيكون له طابع خاص هذه المرة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:05 ص
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السوبر المصري
السوبر المصري
الفجر الرياضي
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أكد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، أن جماهير الأبيض تستحق كل خير وذلك بعد الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح، والتي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

 ووعد زيزو جماهير الزمالك بالكثير من البطولات في الفترة المقبلة عقب التتويج بالسوبر الإفريقي ثم السوبر المحلي.

 كما طلب زيزو من جماهير التواجد بكثرة في المطار لاستقبال اللاعبين، حيث قال:"عند الفوز بالسوبر الإفريقي مكثنا ساعه واحده في المطار هذه المرة تعبنا ونرغب في الجلوس حتى الصباح لنحتفل بالسوبر الأفريقي والمحلي معا".
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