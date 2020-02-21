زيزو: احتفالنا مع الجماهير في المطار سيكون له طابع خاص هذه المرة

أكد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، أن جماهير الأبيض تستحق كل خير وذلك بعد الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح، والتي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.





ووعد زيزو جماهير الزمالك بالكثير من البطولات في الفترة المقبلة عقب التتويج بالسوبر الإفريقي ثم السوبر المحلي.



