خالد الجندي: هاني شاكر فنان أمين.. ومصر تتعرض لهجمة تترية





وأضاف أن قرار نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، هو قرار الفنان الأمين على ثقافة وهوية المجتمع، وهذا القرار إنقاذ للمجتمع، معقبًا: "في هجمة تترية خطيرة تستهدف مصر، في قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا وأشكالنا، كل حاجة بيتم استهدافه، عاوزين يلوثونا".



وأوضح خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، حكم سماع الموسيقى والأغاني، قائلًا: "الموسيقى قضية خلافية، ونحن نرى أنها جائزة ومستحبة"، متابعًا: "في ناس شايفة إنها حرام وناس شايفة إنها حلال، واللي عايز يحرمها على نفسه هو حر، وإنما نحن نرى أن الموسيقى حلال وليست حرام".



وأضاف الشيخ خالد الجندي: "أما الأغاني فحلالها حلال، وحرامها وحرامها حرام"، لافتًا إلى أن نقابة الموسيقيين تساعد على الحفاظ على الهوية المصرية والثقافة المصرية والذوق العام.



علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على قرار نقابة المهن الموسيقية يوقف أغاني المهرجانات، قائلًا: "موقف في منتهى الجدية والشرف".