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"التضامن" تعلن موعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:45 ص
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حج
حج
أمنية فوزي
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قال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة: إنه سيتم فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية الأحد المقبل، وإن وزارة التضامن الاجتماعي، بدأت الاستعداد لموسم الحج باكرًا هذا العام، وقدمت تسهيلات تتعلق بالعضوية في الجمعية هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية أمس الخميس، مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يمكن للشخص أن يتقدم لحج الجمعيات بمجرد التسجيل في الجمعية والتسجيل في الاشتراك، وأن يكون مر سنة مالية على الجمعية، وأن هذه المدة كانت أكبر العام الماضي، بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى.

وأشار إلى أن وزارة التضامن، تسعى للتسهيل على المواطنين، وحريصة على تطوير الخدمات التي تقدم لحجاج الجمعيات الأهلية، وإلى أن الفنادق مصنفة بين 3 نجوم و5 نجوم.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن وزارة التضامن حج الجمعيات التضامن

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