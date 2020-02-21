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أغنية "سقف" لـ رامي جمال تقترب من 10 ملايين مشاهدة (فيديو)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:46 ص
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بوابة الفجر
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حقق فيديو كليب "سقف" للمطرب رامي جمال، مشاهدات قياسية ونجاحًا كبيرًا فور طرحه بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

واقتربت الأغنية من حصد أكثر من 9,676,133 مشاهدة، حتى الآن كما تصدرت قوائم مؤشرات تريند يوتيوب.

شارك في فيديو كليب سقف، العديد من النجوم وأبرزهم أحمد السقا، عمرو يوسف، على ربيع، محمد أسامه، محمد أنور، حميد الشاعري، نشوي مصطفي، حمدي المرغني، شيماء سيف، إسعاد يونس، كريم عبدالعزيز، هشام عباس، خالد عليش، عبدالرحمن محمد، حسن الرداد، مي عمر، حماده هلال، رمضان صبحي، كريم عفيفي، سليمان عيد، عمرو سعد.


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