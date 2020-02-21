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رئيس حزب الغد: نعمل على تحويل السياسة لعمل تنموي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:36 ص
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موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
كساب أحمد
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قال موسى مصطفى موسى، مرشح الرئاسة الأسبق، رئيس حزب الغد، إن الحزب توسع بشكل كبير جدًا وموجود في كل محافظات مصر، ويعمل على التركيز على الشباب، من أجل تحقيق مصالحهم، من خلال تحويل السياسة لعمل تنموي، معقبًا: "مش عايزين نتكلم سياسية فقط لا غير، السياسة ما هي إلا آلية لتحقيق التنمية".

وتابع "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الحزب تم دعوته من قبل حزب مستقبل وطن، للتنسيق حول الانتخابات المقبلة البرلمانية.

وأضاف رئيس حزب الغد: "هناك اتفاقًا على إعداد الانتخابات المقبلة على أساس 25 فردي، و75 قوائم من أجل تقوية الحياة الحزبية خلال الفترة المقبلة". 
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الكلمات المفتاحية

موسى مصطفى موسى حزب الغد انتخابات

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