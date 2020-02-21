أوباما: فخور بالتواجد مع هذا الجيل من اللاعبين الذي يعشق الزمالك

عبر يوسف اوباما لاعب وسط الزمالك، عن سعادته بمساندة ودعم جماهير الأبيض لفريقه، والتتويج بالسوبر المحلي أمام الأهلي بركلات الترجيح .





وقال أوباما في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة السوبر التي فاز بها الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح ( 4 - 3 ): «هذا الجيل من اللاعبين يحب الزمالك، وبمشيئة الله سنحقق الكثير من البطولات خلال الفترة المقبلة».





وأضاف: «أعد الجماهير بأننا سننأفس على أي بطولة نشارك بها، حصلنا على بطولتين في أسبوع هذه هي بداية لما هو قادم».





وواصل: «في أي مكان سوف تجد جماهير للزمالك، يقفوا معنا دائما، وهو جمهور يلعب على البطولات ولا يحب التعادل أو الخسارة».



