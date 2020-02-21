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أوباما: فخور بالتواجد مع هذا الجيل من اللاعبين الذي يعشق الزمالك

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:49 ص
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السوبر المصري
السوبر المصري
الفجر الرياضي
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عبر يوسف اوباما لاعب وسط الزمالك، عن سعادته بمساندة ودعم جماهير الأبيض لفريقه، والتتويج بالسوبر المحلي أمام الأهلي بركلات الترجيح .

وقال أوباما في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة السوبر التي فاز بها الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح ( 4 - 3 ): «هذا الجيل من اللاعبين يحب الزمالك، وبمشيئة الله سنحقق الكثير من البطولات خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «أعد الجماهير بأننا سننأفس على أي بطولة نشارك بها، حصلنا على بطولتين في أسبوع هذه هي بداية لما هو قادم».

وواصل: «في أي مكان سوف تجد جماهير للزمالك، يقفوا معنا دائما، وهو جمهور يلعب على البطولات ولا يحب التعادل أو الخسارة».

وحقق نادي الزمالك لقب كأس السوبر المصري علي حساب الاهلي بعد الفوز عليه بضربات الترجيح وذلك علي ستاد محمد بن زايد في دولة الإمارات.
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