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"حول منزله وكرا لتجارته".. أمن الجيزة يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:05 ص
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اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة
اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
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داهم ضباط إدارة البحث الجنائي، بقطاع أمن الجيزة، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، بقرية أم خنان، بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة، وضُبط داخلها عددًا من الأسلحة النارية وأدوات التصنيع، وتمكنت القوات من القبض على المتهم بتصنيعها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود معلومات للنقيب فاروق عبدالقادر، معاون مباحث القسم، بقيام "نوح. ح. ز"، عاطل، مقيم بقرية أم خنان، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وإصلاحها، متخذًا من منزله وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وجه بسرعة ضبط المتهم بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة بالبلاغ، وبعد إصدار إذن النيابة العامة، تم إعداد  مأمورية برئاسة العقيد أحمد نجم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم، ومعاونه فاروق عبدالقادر، ومداهمة الورشة، وعُثر بداخلها على 7 قطع أسلحة نارية، والأدوات المستخدمة في تصنيع وصيانة الأسلحة النارية، ومواسير سلاح ناري، ومجموعة من "اليايات" و"التتك"، ومقابض خشبية، ومبلغًا ماليًا.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتمكنت من اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

ورشة لتصنيع الأسلحة الحوامدية أمن الجيزة

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