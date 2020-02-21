"الوطني لعلاج الإدمان" يكشف عن أماكن تقديم الخدمة بالمحافظات



وأضاف عيد خلال لقاءه مع برنامج "صوت الناس" الذي يعرض على فضائية "المحور": "نتعاون أيضًا مع المستشفيات الجامعية والقصر العيني، والدمرداش، وعين شمس التخصصي والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة مثل الأمانة العامة للصحة النفسية بمختلف مستشفياتها".



وتابع المشرف العام على المركز الوطني لعلاج الإدمان : "هذه المستشفيات والمراكز موزعة على جميع المحافظات، وعلى أي مدمن يريد العلاج عليه الاتصال بالخط الساخن 16023، وهذا الرقم مجاني على مدار الـ24 ساعة، ويوجد فريقًا متخصصًا للرد على المتصلين، ويتم التوجيه من خلال الفريق لأقرب مكان يتبعه المريض".

قال الدكتور محمود عيد، المشرف العام على المركز الوطني لعلاج الإدمان، أن المركز يدخل في شراكة مع مؤسسات مختلفة على رأسها مستشفيات القوات المسلحة، والمركز الوطني لعلاج الإدمان بالإسماعيلية، ومستشفى المعادي للقوات المسلحة.