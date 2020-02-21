رقم مخيف عن نسبة تعاطي المخدرات في مصر (فيديو)



وأضاف عيد خلال لقائه ببرنامج "صوت الناس" الذي يعرض على فضائية "المحور": "هذه نسبة كبيرة، وبدأ تنفيذ الخطة القومية لخفض الطلب على المخدرات، بالتعاون مع 11 وزارة معنية، يتبناها الصندوق، وفي بداية الخطة كنا نمتلك 12 مركزًا علاجيًا، ووصلنا اليوم إلى 23 مركزًا وخلال هذا العام سيتم افتتاح أكثر من مركز".



وتابع المشرف العام على المركز الوطني لعلاج الإدمان : "الخطة تعتمد على خفض الطلب على المخدرات بجميع الوسائل، سواء كانت تعليمية أو مبادرات شبابية أو الإعلان أو الدراما أو الإعلام، ونتبنى اليوم العلاج والتأهيل وهو ما يتخلص في الدمج مع المجتمع.. وصندوق مكافحة الإدمان يضمن عدم دفع أي مبالغ مالية لأي مؤسسة علاجية".

قال الدكتور محمود عيد، المشرف العام على المركز الوطني لعلاج الإدمان، إن نسبة التعاطي في مصر10.4 % وهي ضعف المعدل العالمي، ونسبة الإدمان منها 2.04 %.