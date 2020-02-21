Advertisements
Advertisements
Advertisements

رقم مخيف عن نسبة تعاطي المخدرات في مصر (فيديو)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:17 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
Advertisements
قال الدكتور محمود عيد، المشرف العام على المركز الوطني لعلاج الإدمان، إن نسبة التعاطي في مصر10.4 % وهي ضعف المعدل العالمي، ونسبة الإدمان منها 2.04 %.

وأضاف عيد خلال لقائه ببرنامج "صوت الناس" الذي يعرض على فضائية "المحور": "هذه نسبة كبيرة، وبدأ تنفيذ الخطة القومية لخفض الطلب على المخدرات، بالتعاون مع 11 وزارة معنية، يتبناها الصندوق، وفي بداية الخطة كنا نمتلك 12 مركزًا علاجيًا، ووصلنا اليوم إلى 23 مركزًا وخلال هذا العام سيتم افتتاح أكثر من مركز".

وتابع المشرف العام على المركز الوطني لعلاج الإدمان: "الخطة تعتمد على خفض الطلب على المخدرات بجميع الوسائل، سواء كانت تعليمية أو مبادرات شبابية أو الإعلان أو الدراما أو الإعلام، ونتبنى اليوم العلاج والتأهيل وهو ما يتخلص في الدمج مع المجتمع.. وصندوق مكافحة الإدمان يضمن عدم دفع أي مبالغ مالية لأي مؤسسة علاجية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نسب الإدمان في مصر التعاطي الإدمان

أخبار تهمك

تعليق مثير لـ تامر أمين بعد "ماتش السوبر" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ضربات جزاء - مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر - ركلات الجزاء الترجيحية الآن

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة يصدم الزمالك.. القمة في موعدها

منذ حوالي 3 ساعات

حسام غالي يفتح النار على كهربا بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر على حساب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 10 ساعة

حازم إمام يكشف السر في فوز الزمالك بالسوبر

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

متحدث "الصحة" الكويتية يشيد بتجربة صندوق الإدمان في مكافحة تعاطي المخدرات

منسق صندوق مكافحة الإدمان: نسب التعاطي في مصر 10% من السكان

"مكافحة الإدمان": نسب التعاطي في مصر 10.4% وهذا ضعف المعدل العالمي

إطلاق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح

مكافحة وعلاج الإدمان: إنشاء 3 دبلومات متخصصة في المخدرات بثلاث جامعات حكومية

"مكافحة الإدمان": نسبة التعاطي من سن 12 إلى 60 عامًا ضعف المعدلات العالمية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:32 م

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

12:08 ص

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

09:11 م

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

10:44 م

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

10:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status