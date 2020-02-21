شاهد.. إعلامي شهير يتغزل في مذيعة على الهواء.. تعرف على رد فعلها (فيديو)





تغزل الإعلامي مصطفى الآغا في زميلته الإعلامية لجين عمران، على هامش فعاليات منتدى المرأة العالمي الذي أقيم في دبي، بعد أن وصفها بأنها ملكة "سناب شات".





وشعرت لجين عمران، بالخجل وتشير على سبيل التواضع إلى أنها ليست كذلك.





وأجابها: "أميرة سناب، حلوة الحلوات" لتثني بدورها على قدراته واحترافه في عمله المهني مع الإشارة إلى أهمية أن يتعرف إليه الناس ليس كمقدم برامج رياضية فقط بل كأب وإنسان أيضاً فيما لفت إلى أن كلاً منهما يعرف الآخر منذ سنوات طويلة.





وأصر الآغا على متابعة وصلة الغزل حيث قال إنها جميلة جداً وسألها عما تفعله من أجل الحفاظ على جمالها. وردت لجين: "بحب الدنيا والدنيا والدنيا بتحبني بالمقابل" قبل أن يربكها بتعليقه: "بس الدنيا اللي بتحبك انت؟".





وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط متابعي تلك الحسابات الذين رأوا في معظمهم أن الإعلامي بالغ في إطلاق عبارات الغزل وأنه أحرج زميلته ودفعها إلى الشعور بالارتباك.



