عمرو الجناينى يصدم الزمالك ويؤكد إقامة القمة فى موعدها





وأكد عمرو الجنايني٬ رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة٬ أنهم حصلوا على موافقة أمنية باقامة مباراة الزمالك والاهلي فى الدوري ولا يوجد أمر يستدعي التأجيل.





وقال الجنايني فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "اتحاد الكرة هو الذي يدير الكرة المصرية وموعد المباراة متفق عليه منذ فترة طويلة".





وأضاف: "لن نقوم بتأجيل مباراة القمة وان شاء الله الأهلى والزمالك سيتأهلوا لدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية".





٬ وعن لقاء السوبر٬ قال: "التنظيم كان على أعلى مستوي من جانب الإمارات خلال مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك".

تحدث عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف الجبلاية من طلب الزمالك بتأجيل مباراة القمة أمام الاهلي والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير القادم على ستاد القاهرة الدولى.