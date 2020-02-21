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وكالة الفضاء تكشف عن موعد إطلاق قمر صناعي مُجمع بمصر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:31 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد يحيى، رئيس شعبة أنظمة القدرة الكهربائية بوكالة الفضاء، إن مراقبة الأراضي، وحصر الموارج، ومراقبة البيئة والمناخ هما الهدفين الأساسيين من تصنيع وكالة الفضاء المصرية أقمار صناعة.

وأشار "يحيى"، خلال حواره ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن مصر تستخدم مجال الفضاء للأغراض السلمية، موضحا أن وكالة الفضاء المصرية مكانها في القاهرة الجديدة، وعلى مساحة 123 فدانًا، ومخطط أن يكون هناك مدينة فضائية بها.

وأضاف رئيس شعبة أنظمة القدرة الكهربائية بوكالة الفضاء، أنهم يعملون على إنشاء مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية داخل المدينة الفضائية، معلنا أن مصر ستطلق أول قمر صناعي يتم تجميعه في مركز التجميع والاختبار في أواخر 2021.
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وكالة الفضاء مصر قمر صناعي مصري

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