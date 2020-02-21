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عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:08 ص
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السوبر المصري
السوبر المصري
محمد جمال
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توُج نادي الزمالك بلقب كأس السوبر المصري للمرة الرابعة فى تاريخه بعد فوزه على النادي الأهلي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بدون أهداف طوال المباراة التى أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وستدرس لجنة الانضباط والأخلاق ما حدث خلال المباراة وبعد نهايتها من إشتباكات بين اللاعبين، والتى كان أبرزها أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي مع طارق حامد لاعب الزمالك.

وستقوم لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم بمراجعة كل ما حدث خلال اللقاء الذى جمع بين الأهلي والزمالك من أجل إتحاذ قرارات بعقوبات قوية، خاصة ضد الخماسي محمود عبد المنعم كهربا وجونيور اجاي لاعبي الاهلي وثلاثي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا وطارق حامد وعبدالله جمعة.
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