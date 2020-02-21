عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

توُج نادي الزمالك بلقب كأس السوبر المصري للمرة الرابعة فى تاريخه بعد فوزه على النادي الأهلي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بدون أهداف طوال المباراة التى أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.





وستدرس لجنة الانضباط والأخلاق ما حدث خلال المباراة وبعد نهايتها من إشتباكات بين اللاعبين، والتى كان أبرزها أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي مع طارق حامد لاعب الزمالك.



