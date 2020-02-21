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كاتبة: السيسي وضع أرضية رائعة للعلاقات المصرية الخارجية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:06 ص
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فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
هدى عبدالرازق
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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع أرضية رائعة للعلاقات المصرية الخارجية، معقبة: "كنا مربوطين في كرسي اسمه أمريكا، و99% من أوراق الوجود والحياة معاها.. ولكن الرئيس السيسي كسر القيد".

وأشارت "فريدة"، خلال حوارها ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن الرئيس السيسي أرسى مبدأ أن مصر ليست أقل من أي دولة لديها استقلالية الرأي والقرار، لافتة إلى أن السيسي يتوجه لعقد علاقات استراتيجية مع الدول وهو أمر جيد.

وأَضافت الكاتبة الصحفية، أن العالم ينظر إلى مصر على أنها بوابة لأفريقيا، والعالم العربي، مؤكدة أن مصر تعود لمكانتها زعيمة للمنطقة.
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الكلمات المفتاحية

فريدة الشوباشي العلاقات المصرية الخارجية السيسي

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