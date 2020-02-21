"بركان عبط" أحدث مهرجانات شواحة وايفا الايراني وحودة بودة





طرح مطرب المهرجانات الشعبية شواحة، مهرجان جديد يحمل عنوان "بركان عبط"، وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحه.





تفاصيل مهرجان "بركان عبط"





غناء شواحة، إيفا الايراني، حودة بودة، ومن كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع كيمو الديب، وتقول كلماته: "ارض الشر شالت جرة وانا اسطورة جوة وبرا ايوة قمت باي مجرة ومهما تعملو مش شايفكو، وقت الهجوم فوق للموجه اركن هتزعل وقت خروجه مراح زمان المطاوي الخوجة والكل بقلا ماسك الحديدة".





يذكر أن شواحة، مطرب مهرجانات شعبية بدأ مشواره في عالم المهرجانات الشعبية داخل محافظة الاسكندرية، ثم انتقل الى القاهرة مؤخرًا، ويشاركه في الغناء إيفا الايراني.



