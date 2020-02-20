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أرسنال يهزم أولمبياكوس بهدف.. وولفرهامبتون يقسو على إسبانيول برباعية في اليوروباليج

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:54 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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نجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على حساب فريق اولمبياكوس اليوناني بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير في إطار منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل اللاعب الفرنسي الكسندر لاكازيت هدف فريق أرسنال الوحيد في المباراة بالشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من الشاب ساكا الظهير الأيسر للفريق اللندني.

وفي إطار منافسات هذا الدور حقق فريق ولفرهامبتون فوزا كبيرا على حساب فريق إسبانيول بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، وفاز فريق رينجرز على فريق سبورتنج براجا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وهزم فريق روما نظيره فريق جينك البلجيكي بهدف نظيف في الاولمبيكو، وخرج فريق بايرن ليفركوزن بفوزا صعبا على فريق بورتو بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.
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