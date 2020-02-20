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فريدة الشوباشي: التأمين الصحي الشامل يحقق للمواطن إنسانيته

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:44 م
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فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
هدى عبدالرازق
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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن نظام التأمين الصحي الشامل الذي تعمل الدولة على تطبيقه على مستوى محافظات الجمهورية، يحقق للمواطن إنسانيته، وفيه احترام لصحة وحياة المصريين.

وثمنت "فريدة"، خلال حوارها ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، اهتمام الدولة بالملف الصحي، منوهة بأن الاهتمام بتطبيق نظام التأمين الصحي يجعل المواطن يشعر بالطمأنينة، وأن صحته وحياته لن تكون رهن لظروفه المادية.

وأَضافت الكاتبة الصحفية، "وقت أي مواطن يقول أي هيلاقي اللي يطبطب عليه"، معتبرة أن هناك توازن جغرافي في اهتمام الدولة بالملف الصحي، حيث تبنى مستشفيات جديدة في المناطق المحرومة من الخدمة الصحية.
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الكلمات المفتاحية

محافظات الجمهورية فريدة الشوباشي التأمين الصحي الشامل

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