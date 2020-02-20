خاص.. عمرو المصري: "أقوى واحدة" تعاوني السابع مع لطيفة.. وسعيد بالعمل مع مدحت صالح

كشف الشاعر عمرو المصري، عن التعاون السابع مع النجمة لطيفة، من خلال اغنية "أقوى واحدة"، ضمن مبادرة تحمل نفس الاسم، وعن تعاونه مع النجم مدحت صالح.



قال عمرو المصري، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " عن مشاركته مع لطيفة: "كتبت الاغنيه من سنه ونصف تقريبًا، ده التعاون رقم ٧ بيني وبين الفنانه لطيفه ولسه في تعاونات تانية".



وتابع: " اشتغلنا علي الاغنيه من السنه اللي فاتت ولما لطيفه سمعتها حبتها جدًا، الحمد لله الناس كلها عاجبها الاغنيه ومبسوط بردود الأفعال، والمبارده جميله جدًا ومبسوط بيها جدًا.



وعن الجديد الذي سيقدمه خلال الفترة المقبلة قال: " انا سعيد بالتعاون مع الفنان مدحت صالح اسم كبير وفنان كبير، الاغنيه من كلماتي وألحان نديم جمال وتحمل الطابع الرومانسي".



ومن الجدير بالذكر أن مبادرة أقوى واحدة، التي أعلنت عنها النجمة لطيفة، مع الإعلامية رضوى الشربيني، من خلال برنامج هي وبس، تهدف إلى مساعدة 100 أم مطلقة وأرملة، لتدريبهم على الخياطة والتفصيل، وتوفير وظائف لهن.

