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"تعليم القليوبية" تكشف تفاصيل فصل 15 طالبًا بسبب مشاجرة

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:43 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشف طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تفاصيل فصل 15 طالبًا بـ"أسنيت الثانوية" بسبب مشاجرة في القليوبية، قائلًا إنه تم إحالة كل المتسببين في الواقعة للتحقيق وسيتم فصل الطلاب إذا تكررت الواقعة.

وأضاف "عجلان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، أن الطالب المصاب بسبب المشاجرة خرج من المستشفى بالأمس.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الطلاب تشاجروا قبل الواقعة بيوم أثناء "فرح" في قريتهم، وبعدها تشاجروا أثناء "الفسحة" في المدرسة.
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الكلمات المفتاحية

مشاجرة فصل طلاب القليوبية التربية والتعليم

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