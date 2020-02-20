الرئيس الأمريكي يفرض عقوبات جديدة على عائلة القذافي في ليبيا





أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، خطابًا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس)، بشأن عائلة العقيد الراحل معمر القذافي في ليبيا، وقرر في خطابه تمديد العقوبات المفروضة على عائلة القذافي وشركائه عامًا إضافيًا.





وقال ترامب في خطابه: إنه "قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا عاما إضافية، من أجل منع تحويل أصول البلاد"، موضحًا أن "لا يزال الوضع في ليبيا يشكل تهديدا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية".





وأضاف: "نحن بحاجة إلى حماية تحويل الأصول أو غيرها من الإساءات من قبل أشخاص يعيقون المصالحة الوطنية الليبية، بما في ذلك عائلة العقيد معمر القذافي وشركاؤه".





وتابع: "لذلك قررنا أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا، كما أن العقوبات المفروضة على ليبيا لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار فيها".





وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد أصدر قرارًا في شهر فبراير 2011، أمرًا تنفيذيًا برقم 13566، الذي جمد فيه أصول العقيد الراحل معمر القذافي مع عائلته وشركائه وكبار المسؤولين في حكومته.





ويذكر أنه أطيح بالقذافي شهر أكتوبر 2011، وتسبب ذلك في اندلاع حرب أهلية بالبلاد وانقسامها إلى شطرين يسيطر على أحدهما الجيش الليبي شرقا وحكومة الوفاق الوطني غربًا، وتصاعد الموقف مؤخرًا عندما شن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر معركة لتحرير طرابلس، مما وصفهم بالميليشيات التي تسيطر على العاصمة الليبية.



