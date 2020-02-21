أسعار الدولار اليوم الجمعة 21-2-2020.. والعملة الأمريكية تحقق خسائر أسبوعية

أسعار الدولار اليوم:





سجلت أسعار الدولار خسائر أسبوعية بلغت 13 قرش لتعود لمستويات ما قبل تعويم سعر الصرف، ويترقب الدولار بداية تعاملات البنوك الأحد المقبل بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، ، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.





أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25 ٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75 ٪.





سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 7.2٪ في يناير 2020 مقابل 7.1٪ في ديسمبر 2019، حيث سجل معدل التضخم الشهري 0.7٪ في يناير 2020 مقابل 0.6٪ في يناير من العام الماضي.





ويرجع ارتفاع معدل التضخم الشهري الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالإضافة الى ارتفاع فى أسعار السلع غير الغذائية بدرجة أقل. وفي ذات الوقت، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.7٪ في يناير 2020 مقابل 2.4٪ في ديسمبر 2019، وجاءت المعدلات السنوية للتضخم متسقة مع توقعات البنك المركزي المصري.





واستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 5.6 ٪ خلال النصف الثانى من عام 2019 مقارنة بالعام المالي 2018/2019. كما استمرت السياسة النقدية في دعم الطلب المحلى الخاص، والذي أصبح الدافع الرئيسى للنمو، متخطياً مساهمة صافى الصادرات في إجمالي نمو الناتج المحلى خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019. وقد جاء ذلك مدفوعًا بتسارع معدل نمو الاستثمار الخاص.





حيث استقر معدل نمو الاقتصاد العالمي وتيسير الأوضاع المالية العالمية، كما انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية الى حد ما، وعلى الرغم من ذلك، قد تؤثر الاضطرابات في النشاط الاقتصادي العالمي، عقب ظهور فيروس كورونا، على آفاق الاقتصاد العالمي، على الأقل في المدى القصير.





وفي ذات الوقت، انخفضت أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الطلب، ومع ذلك تظل عرضه للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تشمل المخاطر الإقليمية.





وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 8.0٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8٪ و7.5 ٪ خلال الربعين الثالث والثاني من ذات العام، على الترتيب، وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الرابع على التوالي.





وفي ضوء ما سبق، وبعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) خلال الربع الرابع من عام 2020 ودعم المسار النزولي لمعدلات التضخم على المدى المتوسط.





وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية.









خسائر الدولار في 2020:

رفع الجنيه المصري مكاسبه أمام الدولار منذ بداية العام 2020 إلى 45 قرشا ونحو 13 قرشا منذ بداية هذا الأسبوع وحده.









أسعار الدولار اليوم في البنوك :





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.4994 15.625 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.53 15.63 سعر الدولار في بنك مصر 15.53 15.63 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.53 15.63 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.51 15.61 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.53 15.63 سعر الدولار في بنك بلوم 15.52 15.62 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.56 15.66 سعر الدولار في بنك SAIB 15.53 15.63 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.52 15.62 سعر الدولار في بنك HSBC 15.52 15.62 سعر الدولار في المصرف العربي 15.50 15.60 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.52 15.62 سعر الدولار في بنك عودة 15.51 15.61 سعر الدولار في بنك المشرق 15.78 15.88 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.51 15.61 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.52 15.62 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.50 15.60 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.53 15.63 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.51 15.61 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.51 15.61 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.52 15.62







توقعات أسعار الدولار

تضاربت التوقعات حول أسعار الدولار حيث توقع الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، أن يكسر سعر الدولار حاجز الـ 15 جنيه هبوطا بنهاية ديسمبر 2020.

قال هشام الشبيني رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور المقبلة، ولكن قد تتوقف إذا قامت البنوك المركزية العالمية برفع الفائدة ما سيجعل المستثمرون يسحبون استثمارتهم أو في حالة قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة.

ومن جانب أخر تشير التقارير إلى عودة الصين لنشاطها خلال الفترة الحالية مما يرفع الطلب على الدولار خاصة بعد أن بدأت المصانع الصينية فى العودوة للعمل وتصريحاتدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الانتهاء من أزمة فيروس كورونا خلال شهر أبريل المقبل.

توقع تقرير صادر عن دويتشه بنك أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام.

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصرى مستمر فى تقديمه أداء قويًا هذا العام، مدعوما بصعوده أكثر من 2 % أمام الدولار الأمريكى، ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى 2020 ، مضيفا إنجازا آخر إلى إنجازات العام الماضي، بعد انضمامه لقائمة أفضل ثلاث عملات عالمية أداء في نهاية العام الماضي "2019".

وأوضحت "بلومبرج" أن هذا الأداء القوي للعملة المصرية يجعلها موضع جذب لمستثمري العملات يرجح استقدام مزيد من الاستثمارات لمصر وجهتهم المفضلة التي تدر لهم أرباحا وفيرة ، مقارنة بمثيلاتها من الأسواق الناشئة.





تحويلات المصريين بالخارج:

أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2019 بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوي 6.8% لتسجل نحو 2.0 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018).



وأسفر ذلك عن ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2019 (الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019/2020) بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل سنوي 12.1% لتسجل نحو 11.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق).