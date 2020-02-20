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تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:32 م
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كهربا
كهربا
حسام مجدي
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أطلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تصريحات نارية ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي عقب فوز الفارس الأبيض بلقب السوبر المصري. 
 
واستطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري. 
 
وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "كهربا وشه نحس الأهلى خسرنا السوبر لما كان معانا على نفس الملعب في ستاد محمد بن زايد وفعل ذلك أيضا مع الأهلى". 
 
وأضاف رئيس الزمالك موجها حديثه لكهربا: " كم مرة وقعت على وشك في أرض الملعب يا كهربا". 
 
يذكر أنه بفوز نادي الزمالك اليوم على الأهلي يكون قد حصد لقب السوبر المصري الرابع له طوال تاريخه.

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مرتضي منصور كهربا السوبر المصرى الزمالك الأهلي

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