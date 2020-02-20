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سلطان عمان يغير النشيد الوطني وعلم وشعار بلاده

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:12 م
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سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق
سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق
وكالات
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أصدر سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بإدخال تغييرات على كلمات في النشيد الوطني العماني كانت تشير إلى سلفه الراحل قابوس بن سعيد، وكذلك علم وشعار البلاد.


وأوضحت وكالة "أونا" الرسمية، أن السلطان ابن طارق أصدر مرسوما بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.


وبموجب المرسوم، سيتم إبدال كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل "أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء بكلمات جديدة هي "فارتقي هام السماء واملئي الكون الضياء وأسعدي وأنعمي بالرخاء".

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الكلمات المفتاحية

علم شعار سلطان عمان تغيير النشيد الوطني

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