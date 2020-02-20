أخبار الزمالك اليوم الخميس 20 فبراير: الزمالك سوبر

شهد نادي الزمالك اليوم الخميس 20 فبراير العديد من الأخبار الهامة والسعيدة لجماهير الزمالك أهمها وأبرزها فوز الفارس الأبيض بلقب السوبر المصري الرابع له في تاريخه على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي وغيرها من الأنباء الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





الزمالك بطلا للسوبر المصري على حساب الأهلي

استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وبهذه النتيجة يحصد نادي الزمالك لقب السوبر المصري الرابع له طوال تاريخه.





تعليق مثير من مرتضى منصور على فوز الزمالك باللسوبر المصري

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية عدم تهئنته له ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك "عمرو الجنايني مستخبي تحت السرير".

وأكمل "الجنايني ملوش أي صفة، ولما كان الزمالك بيكسب كان بيكتب نكت على الأهلاوية عبر حسابه على فيسبوك، لا أعرف لماذا قبل رأس وليد سليمان اليوم".

وأضاف "لماذا لم تقبل رأس أحمد مرتضى رئيس البعثة أو أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة والذي يتعرض لهجوم كبير، الجنايني مش زملكاوي".





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





تعليق مثير من فايلر عقب الهزيمة من الزمالك

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن غضبه من الخسارة أمام الزمالك على كأس السوبر المحلي بضربات الترجيح، مؤكدًا أن الزمالك استحق الفوز في مباراة اليوم رغم إن الأهلي استحوذ علي الكرة طوال المباراة.

وقال فايلر :"جيرالدو ظهر بشكل طيب وكان لا يستحق التغيير وهذه رؤيتي كمدرب".

وتابع :"لو كان الأهلي فاز لتغير الانتقاد لمدح والاسئلة كانت ستكون مختلفة".





اتحاد الكرة يوجه صدمة للزمالك عقب الفوز بالسوبر

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف الاتحاد من تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير القادم على ستاد القاهرة الدولى.

وأكد محمد فضل٬ عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة٬ أنه سيتم توقيع عقوبات على اللاعبين التى خرجت عن النص خلال مباراة السوبر.

وقال فضل فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "لا يوجد سبب لتأجيل مباراة القمة فى الدوري نريد الاستمرارية مثل الدوريات الأوروبية".





أخبار نادي الزمالك اليوم





أبو جبل يكشف سر الفوز بالسوبر المصري

وعلق محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك على فوز فريقه اليوم الخميس على النادي الأهلي بركلات الترجيح ليحصد لقب السوبر المصري.

وعن سبب الفوز اليوم قال أبو جبل: "أمي هي من تحدثت معي قبل المباراة وأخبرتني أنه لن يحرز الفريقين أي أهداف وستدخل المباراة لركلات الترجيح وسيحصد الزمالك البطولة".





أول تعليق من عمرو أديب عقب فوز الزمالك بالسوبر المصري

نشر الإعلامي عمرو أديب، عبر حسابه على "تويتر"، تصريحا سابقا له عن توقعه عن نتيجة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك.

وجاءت "تويتة" عمرو أديب السابقة على النحو التالي: "لازم نكسب، وهنكسب السوبر المصري أو الهندي أو أي سوبر بعد ما فزنا بالسوبر الأفريقي".

وعقب "أديب"، "التصريحات دي كانت بالأمس، يعني إمبارح أما اليوم والآن وغدا زمالك.. مبروك يا حبايب".





موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة النادي الأهلي يوم الإثنين القادم 24 فبراير ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



