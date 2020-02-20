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الأمم المتحدة: روسيا تقول "لا" لوقف إطلاق النار لسوريا

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:47 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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قال دبلوماسيون كبار في الأمم المتحدة، إن روسيا عارضت إعلان مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا، وذلك بعد اجتماع متوتر مغلق في نيويورك، وفقًا لما ذكرة موقع "ميديل إيست مونيتور" البريطاني.

وقال رئيس مجلس الأمم المتحدة مارك بيكستين دي بوييتسويرف: إنه "في الأساس، روسيا قالت لا، وهو أمر مؤلم للغاية".

وأضاف السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، لقد حاولنا جاهدين الحصول على بيان صحفي يدعو إلى وقف الأعمال القتالية والوصول الإنساني إلى إدلب.

كما ذكرت وكالة فرانس برس، أن معارضة روسيا للبيان تدعمها الصين.

وأضاف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن، يوم أمس الأربعاء، أن البلاد على شفا العنف المتفاقم، ويجب استعادة سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها بما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 2254.

وقال جير بيدرسن للمجلس خلال اجتماع وقف إطلاق النار في نيويورك، إنه لا يمكننا الإبلاغ عن أي تقدم في إنهاء العنف الحالي في الشمال الغربي أو في استئناف العملية السياسية، مضيفًا أن الوفدين الروسي والتركي التقيا بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، لكن لم يظهر أي تفاهم بعد.

ويوم الاثنين الماضي، حثت الأمم المتحدة جميع اللاعبين في سوريا على إنهاء الأعمال العدائية في محافظة إدلب الشمالية الغربية والبلاد ككل على الفور.

كما حثت الأمم المتحدة جميع اللاعبين في سوريا على إنهاء الأعمال القتالية في محافظة إدلب الشمالية الغربية والبلاد ككل على الفور.

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