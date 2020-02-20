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رصاص الاحتلال الإسرائيلي يُفقد طفلًا فلسطينيًا عينه (فيديو)

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:07 م
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الطفل الفلسطيني
الطفل الفلسطيني
وكالات
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فقد طفل فلسطيني يدعى مالك عيسي عمره 9 سنوات النظر بعينه اليسرى، بعد إصابته برصاص مطاطي أطلقه الجيش الإسرائيلي، بالرغم من العملية الجراحية التي خضع لها.

وكان عيسى، قد أصيب برصاصة أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بعد مغادرته حافلة المدرسة في حي العيسوية في مدينة القدس المحتلة.

وقالت القوات الإسرائيلية في ذلك الحين إنها "كانت ترد على أعمال شغب في الحي، واستخدمت أسلحة غير قاتلة"، ولكن هذه الأسلحة "غير القاتلة" تسبب بآلام رهيبة وعاهة سترافق مالك في حياته.

وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفليد إن تحقيقا يجرى في الحادث.

وذكر الناشط محمد أبو حمص، الذي يزور أسرة الصبي بشكل دوري في المستشفى، أن "عيسى فقد البصر في إحدى عينيه بعد الجراحات التي خضع لها يوم أمس الأربعاء"، مضيفاً "أن الأطباء سوف يجرون عملية جراحية أخرى في الأيام المقبلة في محاولة لإنقاذ العين نفسها"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال سكان في العيسوية: إن "الشرطة تشن مداهمات يومية في حيهم منذ أشهر، ما يؤجج في بعض الأحيان تظاهرات واشتباكات".

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الكلمات المفتاحية

رصاص الاحتلال الإسرائيلي رصاص الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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