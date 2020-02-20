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أمين عمر يدير موقعة الإسماعيلي وبيراميدز فى كأس مصر
الخميس 20/فبراير/2020 - 11:13 م
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محمد جمال
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن طاقم التحكيم الذى سيقود مباراة الاسماعيلي وبيراميدز ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر.
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أمين عمر لإدارة مباراة الإسماعيلي مع بيراميدز المقرر إقامتها غدا في دور ١٦
لبطولة كأس مصر ويعاونه كل من محمد عزازي واحمد رشدي ومعهم محمود حسيب حكما رابعا.
وكان كل من المقاولون العرب ونادي طلائع الجيش ونادي مصر ونادي أبو قير للأسمدة والاتحاد السكندري صعدوا لدور ال 8 من البطولة، بينما يتبقي فقط ثلاث مباريات من دور ال 16 من بطولة كأس مصر.
والمباريات هى النادي الأهلي ضد الترسانة ونادي بيراميدز ضد الإسماعيلي ونادي الزمالك ضد سموحة.
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