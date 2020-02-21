رشوة وفساد.. الاتهامات تلاحق واجهة الاقتصاد القطري أمام المحكمة السويسرية



• وجه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، جيروم فالك، اتهامًا للخليفي بالفساد في منح حقوق بث مباريات من بطولات كأس العالم، القارات.



• امتدت التهم التي واجهها مدير "بي إن"، إلى الفساد المستتر، وسوء الإدارة الجزائية المشددة، وتزوير عددًا من الوثائق، إضافة على ذلك تقديم الرشوة.



قررت قطر أن تنشر الفساد، في كافة أنحاء العالم، فامتدت أذرعها إلى دول أوروبا بشكل عام، الأمر الذي جعل رجالها يتعرضون لعدد من القضايا في معظم محافل القضاء الدولية، وعلى رأسها سويسرا التي يخضع أمامها أحد أبرز رجال الأعمال القطريين والذي يعد واجهة الاقتصاد القطري.في التقرير التالي ترصد "الفجر"، القضايا التي يخضع لها ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية.• الفساد هي أول تهمة يواجهها رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، إذ تم تقديم عددًا من الدعاوى القضائية ضده، والتي لازالت المحكمة تحقق فيها حول أموال "بي إن".