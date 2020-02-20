أول تعليق من كريم بامبو بعد تتويج الزمالك بالسوبر

أعرب كريم بامبو لاعب الزمالك عن سعادته البالغة بالفوز بالسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح اليوم في الإمارات، مشيرا إلى أن الفوز في أسبوع بالسوبر الإفريقي على حساب ناد كبير هو الترجي التونسي واليوم السوبر المصري على حساب الأهلي يعد إنجازا كبيرا للزمالك.





وقال بامبو أن الزمالك سيغلق صفحة السوبر المصري ويبدأ التركيز في المباريات المقبلة من أجل الفوز بها جميعا.





وحقق نادي الزمالك لقب كأس السوبر المصري علي حساب الاهلي بعد الفوز عليه بضربات الترجيح وذلك علي ستاد محمد بن زايد في دولة الإمارات.



