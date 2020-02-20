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بسمة تكشف لـ"الفجر الفني" عن أصعب مشهد في 'بعلم الوصول'

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:05 م
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بسمة
بسمة
ولاء عبد الناصر
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كشفت الفنانة بسمة، عن المشاهد الصعبة التي تعرضت لها أثناء تصوير شخصية 'هالة'، في فيلم 'بعلم الوصول'، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقالت "بسمة" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن من أصعب المشاهد التى تعرضت لها أثناء التصوير، هو مشهد فقدان عم فرج وهو صديق والد هالة الذي كانت تراعاه، مضيفة بالأخص عندما كانت هالة تقول له "أبقي سلملي على أبويا ياعم فرج".

ويحكي فيلم "بعلم الوصول" عن قصة هالة، التي تعاني من الخوف والهجر منذ أن توفي والدها وهي في الـ18 من العمر، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى الانتحار أكثر من مرة.

"بعلم الوصول" من تأليف وإخراج هشام صقر، ويشارك في بطولته بسمة وبسنت شوقى ومحمد سرحان ولبنى عسل ورفل عبد القادر، ويشارك في إنتاجه شركتا فيلم كلينك لـمحمد حفظي وWhite Feather لـهشام صقر.
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